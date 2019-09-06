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Український чемпіон WBO у другий раз будеш захищати титул

Новини » Спорт    06.09.2019 - 16:19
Український чемпіон WBO у другий раз будеш захищати титул
Фото: Денис Берінчик (instagram.com/berinchyk)

Бій відбудеться 5 жовтня в Броварах

Український інтерконтинентальний чемпіон WBO з боксу в легкій вазі Денис Беринчик у жовтні вдруге буде захищати свій титул. Про це повідомляє K2 Promotions Ukraine Facebook.

Поєдинок відбудеться 5 жовтня на арені ТРЦ "Термінал" (Бровари). На вечорі боксу в Броварах в ринг також вийдуть інші боксери, серед яких Олег Малиновський, Дмитро Митрофанов, Мишико Беселія, Василь Чоботар. Імена суперників поки також не відомі.

Останній бій 31-річний Берінчик провів у квітні 2019 року, коли захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

Нагадаємо, Берінчик завоював вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO, здобувши дострокову перемогу над філіппінцем Росеки Крістобалем.

Варто додати, що у цей же вечір Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) і Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) проведуть бій за титул чемпіона за версією IBF у середній ваговій категорії. Цей бій відбудеться в Нью-Йорку. Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце в рейтингу IBF.

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