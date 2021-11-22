Украинский чемпион WBO Беринчик проведет бой против россиянина Чаниева

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Денис Беринчик возвращается на ринг. Он проведет бой с россиянином Исой Чаниевом, который пройдет 18 декабря в ТРЦ "Терминал в Броварах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию K2 Promotions.
"Беринчик возвращается в ринг: 18 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары)... пройдет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15- 0, 9 КО) с экс-претендентом на титул чемпиона мира IBF Исы Чаниева (15-3-0, 7 КО) из России". - говорится в сообщении.
Напомним, в июле Беринчик во время боя на голых кулаках победил экс-бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".
Отметим, в октябре 2019 года Беринчик второй раз защитил чемпионский титул, одолев мексиканца Патрицио Лопеса Морено.
Чемпионский пояс Беринчик добыл в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле следующего года успешно защитил его в поединке с японцем Нихито Араковой.