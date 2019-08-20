Украинский боксер Постол в этом году может сразиться за титул WBC

Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Он является обязательным претендентом на пояс в первом полусреднем весе

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в первом среднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиреса начать переговоры о бое с украинцем Виктором Постолом. Об этом сообщает ESPN.

В своем письме организация уведомила обе стороны, что если те не заключат сделку о поединке, 20 сентября в Мехико (Мексика) состоятся промоутерские торги. Предполагается, что бой Постол - Рамирес должен состояться в ноябре или декабря этого года.

Американец также владеет титулом Всемирной боксерской организации (WBO) и также должен провести защиту этого титула. Обязательным претендентом на пояс является Джек Каттералл.

Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, победив в апреле француза Мохаммеда Мимуна. Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера.

Постол уже владел поясом WBC, завоевал в 2015 году после победы над Лукасом Матиссе. Уже в следующем поединке украинец потерял титул, уступив Теренсу Кроуфорд.

В 2018 году Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.