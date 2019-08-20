ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский боксер Постол в этом году может сразиться за титул WBC

Новости » Спорт    20.08.2019 - 10:07
Украинский боксер Постол в этом году может сразиться за титул WBC
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Он является обязательным претендентом на пояс в первом полусреднем весе

Всемирный боксерский совет (WBC) обязал чемпиона мира в первом среднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиреса начать переговоры о бое с украинцем Виктором Постолом. Об этом сообщает ESPN.

В своем письме организация уведомила обе стороны, что если те не заключат сделку о поединке, 20 сентября в Мехико (Мексика) состоятся промоутерские торги. Предполагается, что бой Постол - Рамирес должен состояться в ноябре или декабря этого года.

Американец также владеет титулом Всемирной боксерской организации (WBO) и также должен провести защиту этого титула. Обязательным претендентом на пояс является Джек Каттералл.

Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, победив в апреле француза Мохаммеда Мимуна. Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера.

Постол уже владел поясом WBC, завоевал в 2015 году после победы над Лукасом Матиссе. Уже в следующем поединке украинец потерял титул, уступив Теренсу Кроуфорд.

В 2018 году Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.

IBF выдвинула условие победителю боя Деревянченко - Головкин Гвоздик проведет бой против Бетербиева в США
Новости Украины бойВиктор ПостолБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь