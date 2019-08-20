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Український боксер Постол цього року може поборотися за титул WBC

Новини » Спорт    20.08.2019 - 10:07
Український боксер Постол цього року може поборотися за титул WBC
Фото: Віктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Він є обов'язковим претендентом на пояс у першій напівсередній вазі

Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона світу в першій середній вазі (до 63,5 кг) Хосе Раміреса почати переговори про бій з українцем Віктором Постолом. Про це повідомляє ESPN.

У своєму листі організація повідомила обидві сторони, що якщо ті не укладуть угоду про поєдинок, 20 вересня в Мехіко (Мексика) відбудуться промоутерські торги. Передбачається, що бій Постол - Рамірес повинен відбутися в листопаді або грудні цього року.

Американець також володіє титулом Всесвітньої боксерської організації (WBO) і також повинен провести захист цього титулу. Обов'язковим претендентом на пояс є Джек Каттералл.

Постол став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBC, перемігши в квітні француза Мохаммеда Мімун. Рамірес провів минулий поєдинок у липні і технічним нокаутом здолав співвітчизника Моріца Хукера.

Постол вже володів поясом WBC, який завоював у 2015 році після перемоги над Лукасом Матіссе. Вже в наступному поєдинку українець втратив титул, поступившись Теренсу Кроуфорду.

У 2018 році Віктор Постол програв шотландцеві Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.

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