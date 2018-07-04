Украинский боксер Постол хочет провести еще один бой в 2018 году

Экс-чемпион мира планирует реабилитировтся после поражение от Тэйлора

Бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (29-2-0, 12 KO) планирует до конца года провести еще один бой. Об этом в Facebook сообщает Luckypunch.net.

Боксер уже общался по этому поводу с промоутером и менеджером. Сейчас ведутся поиски соперника.

Бой может состояться а первом полусреднем весе, где сейчас выступает Постол, или полусредней весовой категории.

Последний поединок 34-летний украинец провел против шотландца Джоша Тейлора (13-0, 11 КО). На кону стоял пояс WBC Silver в первом полусреднем весе, Постол проиграл решением судей: 118:110 117:110, 119:108.

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) объявил о желании остаться в легком весе (до 61,2 кг), где он планирует объединить чемпионские титулы.