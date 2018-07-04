Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинский боксер Постол хочет провести еще один бой в 2018 году

НовостиСпорт    04.07.2018 - 14:02
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)
Фото: Виктор Постол (instagram.com/icemanpostol)

Экс-чемпион мира планирует реабилитировтся после поражение от Тэйлора

Бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (29-2-0, 12 KO) планирует до конца года провести еще один бой. Об этом в Facebook сообщает Luckypunch.net.

Боксер уже общался по этому поводу с промоутером и менеджером. Сейчас ведутся поиски соперника.

Бой может состояться а первом полусреднем весе, где сейчас выступает Постол, или полусредней весовой категории.

Последний поединок 34-летний украинец провел против шотландца Джоша Тейлора (13-0, 11 КО). На кону стоял пояс WBC Silver в первом полусреднем весе, Постол проиграл решением судей: 118:110 117:110, 119:108.

Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко после победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) объявил о желании остаться в легком весе (до 61,2 кг), где он планирует объединить чемпионские титулы.

Следующим соперником Ломаченко станет победитель боя Андреев - Бельтран Гвоздик проведет бой за титул чемпиона мира WBC против Стивенсона
Теги публикации: бой, Виктор Постол, Бокс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь