Украинский боксер Хижняк вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Украинец Александр Хижняк вышел в 1/8 боксерского турнира Олимпийских игр. Он одолел представителя Японии Юито Мориваки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

Хижняк успешно провел свой первый бой на олимпийском турнире.

"Полтавский боксер вышел на "Кокугикан арену" в Токио против представителя страны-хозяина турнира Юито Мориваки.Судьи высоко оценили мастерство нашего соотечественника и отдали абсолютное преимущество именно ему. 5:0 в пользу украинца", - говорится в сообщении.

В 1/4 финала Олимпиады Хижняк встретится с 21-летним доминиканским бойцом Эури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 06:18 утра по киевскому времени.