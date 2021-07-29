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Украинский боксер Хижняк вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио

Автор: Инна Собора

Украинец Александр Хижняк вышел в 1/8 боксерского турнира Олимпийских игр. Он одолел представителя Японии Юито Мориваки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Хижняк успешно провел свой первый бой на олимпийском турнире.

"Полтавский боксер вышел на "Кокугикан арену" в Токио против представителя страны-хозяина турнира Юито Мориваки.Судьи высоко оценили мастерство нашего соотечественника и отдали абсолютное преимущество именно ему. 5:0 в пользу украинца", - говорится в сообщении.

В 1/4 финала Олимпиады Хижняк встретится с 21-летним доминиканским бойцом Эури Седеньо. Поединок состоится 1 августа в 06:18 утра по киевскому времени.

Ранее украинская боксерша Анна Лысенко выиграла первый бой на Олимпийских играх-2020 и прошла в 1/4 финала.

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Олимпиада 2020