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Український боксер Хижняк вийшов в 1/8 фіналу Олімпіади в Токіо

Автор: Инна Собора

Українець Олександр Хижняк вийшов в 1/8 боксерського турніру Олімпійських ігор. Він здолав представника Японії Юіто Морівакі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НОК.

Хижняк успішно провів свій перший бій на олімпійському турнірі.

"Полтавський боксер вийшов на "Кокугікан арену" в Токіо проти представника країни-господаря турніру Юіто Морівакі.Судді високо оцінили майстерність нашого співвітчизника та віддали абсолютну перевагу саме йому. 5:0 на користь українця", - йдеться в повідомленні.

В 1/4 фіналу Олімпіади Хижняк зустрінеться із 21-річним домініканським бійцем Еурі Седеньо. Поєдинок відбудеться 1 серпня о 06:18 ранку за київським часом.

Раніше українська боксерка Анна Лисенко виграла перший бій на Олімпійських іграх-2020 та пройшла в 1/4 фіналу.

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Олімпіада 2020