Украинский боксер Деревянченко проведет бой за пояс IBF в ноябре

Промоутеры боксеров не смогли договориться относительно арены

Поединок за вакантный титул IBF в среднем весе между украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (34-2, 29 КО) может пройти 10 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает ESPN.

Промоутеры боксеров Эдди Хирн и Лу Дибелла хотели провести бой в Madison Square Garden или в Barclays Center, но не смогли согласовать дату с расписанием телеканала.

Таким образом, поединок, скорее всего, состоится в Юниондейле в спортивном комплексе Nassau Veterans Memorial Coliseum. Бой запланирован на 10 ноября, а в прямом эфире его покажет телеканал HBO. Отмечается, что контракт еще не подписан, но все спорные вопросы решены.

Напомним, ранее сообщалось, что промоутеры боксеров достигли договоренности о проведении боя.

Пояс IBF в среднем весе стал вакантным после того, как его обладатель казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) отказался от обязательной защиты титула против украинского боксера и решил провести финансово выгодный бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.