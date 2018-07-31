Український боксер Дерев'янченко проведе бій за пояс IBF в листопаді

Промоутери боксерів не змогли домовитися щодо арени

Поєдинок за вакантний титул IBF в середній вазі між українцем Сергієм Дерев'янченко (12-0, 10 КО) і американцем Деніелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) може пройти 10 листопада в Нью-Йорку (США). Про це повідомляє ESPN.

Промоутери боксерів Едді Хирн і Лу Дібелла хотіли провести бій в Madison Square Garden або в Barclays Center, але не змогли узгодити дату з розкладом телеканалу.

Таким чином, поєдинок, швидше за все, відбудеться в Юніондейл в спортивному комплексі Nassau Veterans Memorial Coliseum. Бій запланований на 10 листопада, а в прямому ефірі його покаже телеканал HBO. Зазначається, що контракт ще не підписаний, але всі спірні питання вирішені.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що промоутери боксерів досягли домовленості про проведення бою.

Пояс IBF в середній вазі став вакантним після того, як його власник казахстанський боксер Геннадій Головкін (38-0-1, 34 КО) відмовився від обов'язкового захисту титулу проти українського боксера і вирішив провести фінансово вигідний бій-реванш з мексиканцем Саулом Альваресом.