Украинец Деревянченко договорился о бое за пояс чемпиона IBF

Поединок состоится в Нью-Йорке в октябре этого года

Промоутери Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) и Дэниела Джейкобса (34-2, 29 КО) достигли договоренности о проведении боя за вакантный пояс по версии IBF в среднем весе. Об этом сообщил менеджер американца Эдди Хирный в интервью Boxing News.

Поединок пройдет в Нью-Йорке (США) на одной из двух главных арен города - Madison Square Garden или Barclays Center. Ориентировочная дата поединка - 20 или 27 октября. Поединок будет транслироваться на канале НВО.

Напомним, этот титул стал вакантным после того, как его обладатель Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) отказался от обязательной защиты титула против украинского боксера. IBF лишила казахстанского боксера пояса.