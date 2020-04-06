Чемпион WBO готов провести бой с украинцем Деревянченко

Фото: Сергей Деревянченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Украинский боксер может вновь сразиться за титул чемпиона мира

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO американец Деметриус Андраде выразил желание провести поединок с украинцем Сергеем Деревянченко. Об этом сообщает BoxingScene.

"Я уже просил этот бой. У меня нет проблем, чтобы драться с любым боксером среднего веса. Я готов к бою с любым соперником.

Нет такого, что у меня есть список бойцов и я выбираю, кто лучше подойдет для меня. Если вы можете устроить мне бой с Деревянченко, я бы с удовольствием принял этот бой", - сказал Андраде.

Деревянченко готовится к своему следующему бою, хотя у него нет соперника и даты поединка.

В начале 2020 года Деревянченко возглавил рейтинг WBC в среднем весе. Чемпионским поясом в этой весовой категории владеет Жермалл Чарло. Теперь 29-летнему непобедимому американцу предстоит провести обязательную защиту своего титула. Чарло еще не проводил обязательных защит, так что поединок с новым претендентом однозначно должен состояться до конца этого года.

Напомним, в предыдущем поединке украинец уступил Геннадию Головкину в бою за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе.