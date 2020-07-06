ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Український боксер Дерев'янченко отримав дві пропозиції щодо наступного бою

Новини » Спорт     06.07.2020 - 11:22
Український боксер Дерев'янченко отримав дві пропозиції щодо наступного бою
Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Сергій може отримати топ-поєдинки

Український боксер середньої ваги Сергій Дерев'янченко здобув відразу два привабливих пропозиції з приводу свого наступного бою. Битися з ним готові мексиканець Сауль Альварес і американець Джермалла Чарлі.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок з чинним чемпіоном світу в двох дивізіонах Альваресом може 12 вересня, однак для більш грошового бою українцеві запропоновано піднятися в суперсередній дивізіон (76,2 кг).

Або ж у вересні-жовтні провести бій з Чарлі за його титул чемпіона WBC в середній вазі (72,6 кг), хоча організація поки не назвала Сергія обов'язковим претендентом. В початку 2020 Дерев'янченко очолив рейтинг WBC.

Нагадаємо, також провести поєдинок з українцем хоче чемпіон світу в середній вазі за версією WBO американець Деметріус Андраде.

Дерев'янченко провів останній поєдинок у жовтні минулого року, програвши суддівським рішенням казаху Геннадію Головкіну в бою за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі. Примітно, що перед цим Сауля Альвареса позбавили даного поясу через відмову проводити обов'язковий захист проти українця.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Вера Олейник

Теги Новини України бойСергій Дерев'янченкоБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся