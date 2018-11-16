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Український боксер Беринчик битиметься за титул WBO International

Новини » Спорт    16.11.2018 - 11:22
Український боксер Беринчик битиметься за титул WBO International
Фото: Денис Беринчик (K2 Promotions)

Ще один українець Малиновський виступить із захистом титулу чемпіона Європи

Срібний призер Олімпійських ігор-2012, український боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) проведе поєдинок за титул WBO International. Як повідомив в інтерв'ю VideoBoxing промоутер Олександр Красюк, бій пройде 22 грудня в ТРЦ "Термінал", який знаходиться в Броварах.

Крім того, в цей вечір Олег Малиновський захищатиме пояс чемпіона Європи за версією WBO. Своїх супротивників на рингу українці дізнаються пізніше.

 

Нагадаємо, український боксер Денис Беринчик в середині квітня припинив співпрацю зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком. Ватаманюк також був тренером чемпіона у важкій вазі Олександра Усика, який пізніше теж припинив з ним співпрацю.

Денис Беринчик востаннє виходив на ринг у червні - тоді він технічним нокаутом зупинив колумбійця Хосе Луїса Прієто.

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