Український боксер Беринчик битиметься за титул WBO International

Фото: Денис Беринчик (K2 Promotions)

Ще один українець Малиновський виступить із захистом титулу чемпіона Європи

Срібний призер Олімпійських ігор-2012, український боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) проведе поєдинок за титул WBO International. Як повідомив в інтерв'ю VideoBoxing промоутер Олександр Красюк, бій пройде 22 грудня в ТРЦ "Термінал", який знаходиться в Броварах.

Крім того, в цей вечір Олег Малиновський захищатиме пояс чемпіона Європи за версією WBO. Своїх супротивників на рингу українці дізнаються пізніше.

Нагадаємо, український боксер Денис Беринчик в середині квітня припинив співпрацю зі своїм тренером Сергієм Ватаманюком. Ватаманюк також був тренером чемпіона у важкій вазі Олександра Усика, який пізніше теж припинив з ним співпрацю.

Денис Беринчик востаннє виходив на ринг у червні - тоді він технічним нокаутом зупинив колумбійця Хосе Луїса Прієто.