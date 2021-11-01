Украинский бизнес ухудшил ожидания: что стало причиной

Украинский бизнес ухудшил оценки перспектив своей деятельности на фоне роста заболеваемости и усиления карантинных ограничений. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в октябре 2021 года составил 51,4 (в сентябре - 53,1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины ( НБУ ).

"Устойчивый потребительский спрос и инвестиционная активность продолжали положительно влиять на ожидания респондентов, в то же время подорожание энергоносителей, рост заболеваемости и усиление карантинных мер как в Украине, так и мире ослабили положительные оценки", - говорится в сообщении НБУ.

По данным опроса, предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание собственной продукции/услуг на фоне повышения промышленной инфляции и соответственно высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы.

Оценки по занятости являются неоднородными: предприятия торговли и сферы услуг ожидают увеличения численности работников, а респонденты промышленности и строительства второй месяц подряд настроены на ее сокращение.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 23 октября 2021 года. В опросе приняло участие 341 предприятие. Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.