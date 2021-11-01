Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною

Український бізнес погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності на тлі зростання захворюваності та посилення карантинних обмежень. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні становив 51,4 (у вересні - 53,1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України ( НБУ ).

"Стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас подорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і світі послабили позитивні оцінки", - йдеться в повідомленні НБУ.

За даними опитування, підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції/послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Оцінки щодо зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 жовтня 2021 року. В опитуванні взяло участь 341 підприємство. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.