ru ua
Пн, 01 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною

Новость на русском →
Україна, Понеділок 01 листопада 2021 15:14
Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною Фото: Індекс очікувань ділової активності знову впав (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес погіршив оцінки щодо перспектив своєї діяльності на тлі зростання захворюваності та посилення карантинних обмежень. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні становив 51,4 (у вересні - 53,1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного опитування підприємств України, яке проводить Національний банк України (НБУ).

Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною

"Стійкий споживчий попит та інвестиційна активність продовжували позитивно впливати на очікування респондентів, водночас подорожчання енергоносіїв, зростання захворюваності та посилення карантинних заходів як в Україні, так і світі послабили позитивні оцінки", - йдеться в повідомленні НБУ.

Український бізнес погіршив очікування: що стало причиною

За даними опитування, підприємства всіх секторів економіки прогнозують подальше подорожчання власної продукції/послуг на тлі підвищення промислової інфляції та відповідно високих очікувань щодо зростання цін на сировину і матеріали.

Оцінки щодо зайнятості є неоднорідними: підприємства торгівлі та сфери послуг очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості та будівництва другий місяць поспіль налаштовані на її скорочення.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 жовтня 2021 року. В опитуванні взяло участь 341 підприємство. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
Київ на локдауні. Як довго може тривати тотальний карантин
DAILY
Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Під знаком Кернеса. Як Харків обирав собі нового мера і чого чекати далі