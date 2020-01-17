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Украинский бизнес ожидает ускорения инфляции

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Инфляция в Украине упала ниже 5%, однако топ-менеджеры прогнозируют 7%

Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2019 года.

Данные свидетельствуют, что инфляционные ожидания украинского бизнеса практически не изменились по сравнению с предыдущим кварталом (6,9%). Однако они значительно ниже, чем во II квартале (7,7%) и во II квартале (9,0%).

Доля респондентов, которая прогнозирует, что рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не превысит 7,5% или снизится, практически не изменилась и составляет 54,6% (в предыдущем квартале - 54,5%).

Очередной опрос НБУ был проведен з 4 декабря 2019 года до 3 января 2020 года среди руководителей 697 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,2%. По данным Государственной службы статистики, за год (декабрь к декабрю) инфляция составила 4,1%.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых с 13 декабря. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, НБУ ускоряет смягчение монетарной политики, поскольку резкое укрепление курса гривны обусловило более быстрое снижение инфляции.

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