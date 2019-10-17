Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на ближайшие 12 месяцев

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 27,96 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за III квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания бизнеса улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар, во втором квартале - на уровне 28,82 грн/доллар.

При этом до 73,1% выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в предыдущем квартале - 55,1%). Существенно выросла доля респондентов, которые убеждены, что обменный курс не превысит 27,00 грн/доллар - до 32,3% (в предыдущем опросе - 14,1%).

Очередной опрос НБУ был проведен с 5 августа по 3 сентября 2019 года среди руководителей 690 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Отметим, Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года, улучшив его по сравнению с июльским прогнозом. Согласно расчетам МВФ, курс гривны к доллару составит в 2019 году 26,75 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,68 грн/доллар).

Согласно консенсус-прогнозу чиновников и экспертов, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар.