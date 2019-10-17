Український бізнес дав прогноз курсу долара на найближчі 12 місяців

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 27,96 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за III квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попередніми кварталами девальваційні очікування бізнесу покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств чекали курс на рівні 29,32 грн/долар, у другому кварталі - на рівні 28,82 грн/долар.

При цьому до 73,1% зросла частка респондентів, які очікують, що обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у попередньому кварталі - 55,1%). Суттєво зросла частка респондентів, які переконані, що обмінний курс не перевищить 27,00 грн/долар - до 32,3% (у попередньому опитуванні - 14,1%).

Черговие опитування НБУ було проведено з 5 серпня по 3 вересня 2019 року серед керівників 690 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.