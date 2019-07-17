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Украинский бизнес дал прогноз курса доллара на год вперед


Когда летом доллар падает, прогноз бизнеса значительно улучшается

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания улучшились. В I квартале 2019 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,32 грн/доллар.

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По данным опроса, до 55,1% выросла доля респондентов, которая ожидает, что обменный курс в следующие 12 месяцев не превысит 29,00 грн/доллар (в i квартале 2019 года - 42,1%).

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Следует отметить, девальвационные ожидания бизнеса обычно улучшаются летом, когда курс доллара к гривне традиционно падает, и ухудшаются осенью, когда возрастает.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 4 июня 2019 года среди руководителей 699 предприятий. Опрос репрезентативный по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий с количеством работников.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий в феврале отметил, что переход к плавающему курсообразованию привел к тому, что прогнозировать курс гривны к доллару становится очень трудно. В частности, почти никто из аналитиков не угадал, какой курс будет осенью и зимой.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в июне 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 161,6 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 985,6 млн долларов. Таким образом в июне чистая продажа валюты населением составила 176,0 млн долларов.

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