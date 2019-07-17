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Український бізнес дав прогноз курсу долара на рік вперед


Коли влітку долар падає, прогноз бізнесу значно покращується

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,32 грн/долар.

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За даними опитування, до 55,1% зросла частка респондентів, яка очікує, що обмінний курс у наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у І кварталі 2019 року - 42,1%).

bank.gov.ua

Слід зазначити, девальваційні очікування бізнесу зазвичай покращуються влітку, коли курс долара до гривні традиційно падає, і погіршуються восени, коли зростає.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня по 4 червня 2019 року серед керівників 699 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

Як повідомляло РБУ-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.

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