Український бізнес дав прогноз курсу долара на рік вперед

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,82 грн/долар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2019 року.

Таким чином, у порівнянні з попереднім кварталом девальваційні очікування покращилися. У I кварталі 2019 року керівники підприємств очікували курс на рівні 29,32 грн/долар.

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За даними опитування, до 55,1% зросла частка респондентів, яка очікує, що обмінний курс у наступні 12 місяців не перевищить 29,00 грн/долар (у І кварталі 2019 року - 42,1%).

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Слід зазначити, девальваційні очікування бізнесу зазвичай покращуються влітку, коли курс долара до гривні традиційно падає, і погіршуються восени, коли зростає.

Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня по 4 червня 2019 року серед керівників 699 підприємств. Опитування репрезентативне за основними видами і напрямами діяльності, розмірами підприємств з кількістю працівників.

Нагадаємо, заступник голова НБУ Олег Чурій в лютому зазначив, що перехід до плаваючого курсоутворення призвів до того, що прогнозувати курс гривні до долара стає дуже важко. Зокрема, майже ніхто з аналітиків не вгадав, який курс буде восени і взимку.

Як повідомляло РБУ-Україна, населення України в червні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 161,6 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 985,6 млн доларів. Таким чином в червні чистий продаж валюти населенням становила 176,0 млн доларів.