Украинский биатлонист Пидручный не защитил звание чемпиона мира

Фото: Дмитрий Пидручный (biathlon.com.ua)

Украинцы вообще вне топ-20

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Как пишет biathlon.com.ua, украинец Дмитрий Пидручный, который в прошлом году стал чемпионом в этой дисциплине, не смог повторить достижения.

Стартовавший с десятого места украинский спортсмен в итоге пришел тридцатым. Уже на первом огневом рубеже он ушел на два круга штрафа. Затем еще три промаха допустил на стойке. Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который с тремя промахами стал 24, Сергей Семенов финишировал 41, Антон Дудченко - 60.

Выиграл гонку преследования французский биатлонист Эмильен Жаклен, который не допустил промахов на огневых рубежах с результатом 31:15,2. Всего четыре десятых секунды ему уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Третьим стал победитель спринтерской гонки Александр Логинов из России (+23,9).

Ранее сегодня в женской гонке преследования триумфовала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая с четырьмя промахами пришла к финишу 13.