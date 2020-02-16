ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинский биатлонист Пидручный не защитил звание чемпиона мира

Новости » Спорт     16.02.2020 - 17:35
Украинский биатлонист Пидручный не защитил звание чемпиона мира
Фото: Дмитрий Пидручный (biathlon.com.ua)

Украинцы вообще вне топ-20

На чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве завершилась гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Как пишет biathlon.com.ua, украинец Дмитрий Пидручный, который в прошлом году стал чемпионом в этой дисциплине, не смог повторить достижения.

Стартовавший с десятого места украинский спортсмен в итоге пришел тридцатым. Уже на первом огневом рубеже он ушел на два круга штрафа. Затем еще три промаха допустил на стойке. Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима, который с тремя промахами стал 24, Сергей Семенов финишировал 41, Антон Дудченко - 60.

Выиграл гонку преследования французский биатлонист Эмильен Жаклен, который не допустил промахов на огневых рубежах с результатом 31:15,2. Всего четыре десятых секунды ему уступил норвежец Йоханнес Бе, допустивший два неточных выстрела. Третьим стал победитель спринтерской гонки Александр Логинов из России (+23,9).

Ранее сегодня в женской гонке преследования триумфовала итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая с четырьмя промахами пришла к финишу 13.

Украина финишировала пятой в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону Чемпионат Европы-2020 по биатлону перенесен из-за отсутствия снега
Новости Украины чемпионат мирасоревнованияБиатлон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь