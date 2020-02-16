Український біатлоніст Підручний не захистив звання чемпіона світу

Фото: Дмитро Підручний (biathlon.com.ua)

Українці взагалі поза топ-20

На чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці-Антерсельві завершилася гонка переслідування у чоловіків на 12,5 км. Як пише biathlon.com.ua, українець Дмитро Підручний, який торік став чемпіоном у цій дисципліні, не зміг повторити досягнення.

Стартувавши з десятого місця український спортсмен в результаті прийшов тридцятим. Уже на першому вогневому рубежі він пішов на два кола штрафу. Потім ще три промахи допустив на стійці. Кращий результат серед українців показав Артем Прима, який з трьома промахами став 24, Сергій Семенов фінішував 41, Антон Дудченко - 60.

Виграв гонку переслідування французький біатлоніст Емільен Жаклен, який не допустив промахів на вогневих рубежах з результатом 31:15,2. Всього чотири десятих секунди йому поступився норвежець Йоханнес Бе, який допустив два неточних постріли. Третім став переможець спринтерської гонки Олександр Логінов з Росії (+23,9).

Раніше сьогодні в жіночій гонці переслідування тріумфувала італійська біатлоністка Доротея Вірер. Кращою серед українок стала Олена Підгрушна, яка з чотирма промахами фінішувала 13.