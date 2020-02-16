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Две украинские биатлонистки попали в топ-20 гонки преследования на ЧМ

Новости » Спорт     16.02.2020 - 15:14
Две украинские биатлонистки попали в топ-20 гонки преследования на ЧМ
Фото: (twitter.com/IBU_WC)

Триумфовала хозяйка соревнований

В рамках чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве две украинки попали в двадцатку лучших гонки преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Об этом пишет biathlon.com.ua.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Елена Пидгрушная, которая с четырьмя промахами пришла к финишу 13. На 19 место попала Юлия Джима, а вот Вита и Валя Семеренко финишировали лишь 39 и 43 соответственно.

Победу одержала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, допустив лишь один промах по ходу дистанции, показав результат 29:22.0. Второе место у немки Дениз Херрман (+9.5), третьей стала норвежка Марте Ройселанд (+13.8).

Сегодня также состоится гонка преследования среди мужчин. На дистанцию выйдут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Антон Дудченко.

Напомним, биатлонисты сборной Украины были близки к завоеванию медали в стартовой гонке чемпионата мира по биатлону - смешанной эстафете.

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