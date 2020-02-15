Украинский биатлонист вошел в топ-10 спринта на ЧМ по биатлону

Фото: Дмитрий Пидручный (biathlon.com.ua)

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вошел в топ-10 спринта

В итальянском Антхольце состоялась третья гонка чемпионата мира по биатлону - мужской спринт. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вошел в топ-10 спринта на ЧМ по биатлону.

Украину представляли Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Лучший результат показал Пидручный, который после первого огневого рубежа претендовал на место в топ-3, но на втором рубеже допустил один промах, а также упал, выезжая на трассу. В итоге украинец стал лишь десятым. В топ-50 также вошли Прима и Семенов.

Результаты гонки: 1. Александр Логинов (Россия) - 22.48,1 (0) 2. Кентен Фийон-Майе (Франция) - 6,5 (1) 3. Мартен Фуркад (Франция) - 19,5 (0) 10. Дмитрий Пидручный (Украина) - 56,4 (1) 25. Артем Прима (Украина) - 1.26,4 (1) 42. Сергей Семенов (Украина) - 2.00,4 (2) 60. Антон Дудченко (Украина) - 2.39,5 (1) 67. Богдан Цымбал (Украина) - 2.49, 1 (1).