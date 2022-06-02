Украинский автомобильный рынок в мае вырос в два раза. Каких машин купили больше всего

Украинский рынок новых автомобилей в мае показал позитивную динамику. Официальные дилеры за месяц реализовали около 2,7 тысяч автомобилей, что на 115% больше, чем за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Автоконсалтинг .

Второй месяц подряд рынок демонстрирует существенный рост. Тем не менее, показатели продаж оказались на 69% меньше, чем в мае 2021 года. Всего же с начала года украинцы приобрели 15,5 тысяч новых автомобилей.

Лидером по итогам мая стала Toyota, которой удалось на 160% увеличить продажи по сравнению с апрелем. Этот рывок позволил опередить Renault, которая в мае заняла второе место.

Стабильно наращивает продажи и Volkswagen и Skoda, пятое место занял Hyundai. Среди самых продаваемых моделей на рынке преобладают кроссоверы. Чаще всего украинцы покупали Toyota Rav4, Renault Duster, Kia Rio, Skoda Kodiaq и Toyota Yaris Cross.