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Украинский автомобильный рынок в мае вырос в два раза. Каких машин купили больше всего

Toyota Rav4 (Фото: edmunds-media.com)
Автор: Константин Широкун

Украинский рынок новых автомобилей в мае показал позитивную динамику. Официальные дилеры за месяц реализовали около 2,7 тысяч автомобилей, что на 115% больше, чем за апрель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Автоконсалтинг.

Второй месяц подряд рынок демонстрирует существенный рост. Тем не менее, показатели продаж оказались на 69% меньше, чем в мае 2021 года. Всего же с начала года украинцы приобрели 15,5 тысяч новых автомобилей.

Лидером по итогам мая стала Toyota, которой удалось на 160% увеличить продажи по сравнению с апрелем. Этот рывок позволил опередить Renault, которая в мае заняла второе место.

Стабильно наращивает продажи и Volkswagen и Skoda, пятое место занял Hyundai. Среди самых продаваемых моделей на рынке преобладают кроссоверы. Чаще всего украинцы покупали Toyota Rav4, Renault Duster, Kia Rio, Skoda Kodiaq и Toyota Yaris Cross.

Напомним, в марте Верховная рада приняла закон об освобождении от пошлины и НДС импорта товаров, ввозимых предприятиями. Также закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые ввозятся гражданами.

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Автомобильный рынок