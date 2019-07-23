Український арбітр працюватиме на матчі суперників "Маріуполя" в ЛЄ

Фото: Сергій Бойко (ffu.ua)

Сергій Бойко обслужить перший матч між АЗ і "Хекен"

Українська бригада арбітрів на чолі із Сергієм Бойком працюватиме на матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому нідерландський АЗ прийматиме шведський "Хакен", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін і Олександр Войтюк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ярослав Козик.

Цікаво, що саме переможець пари АЗ - "Хакен" у третьому раунді кваліфікації ЛЄ зустрінеться з "Маріуполем".

Нагадаємо, раніше визначився суперник "Зорі" в першому офіційному матчі сезону 2019/20, який відбудеться в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.