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Определился потенциальный оппонент "Мариуполя" в отборе Лиги Европы

Новости » Спорт    22.07.2019 - 15:27
Определился потенциальный оппонент "Мариуполя" в отборе Лиги Европы

Также "Заря" узнала потенциального соперника

"Мариуполь" начнет свой путь в Лиге Европы с третьего раунда квалификации. Как сообщается на сайте УЕФА, по итогам жеребьевки соперником приазовской команды станет победитель пары АЗ - Хеккен. 

Ранее определился соперник "Зари" в первом официальном матче сезона 2019/20, который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Им стал вице-чемпион Черногории "Будучность".

В случае прохода луганская команда в третьем раунде может сразится с победителем пары между ЦСКА из Софии (Болгария) и Осиеком (Хорватия).

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