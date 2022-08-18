Украинским военным передали медицинский вертолет: куплен на средства платформы UNITED24

Украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24. К сбору средств присоединились люди из 110 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства цифровой трансформации Украины.

Ми-2 — первый вертолет, который куплен на средства, собранные инициативой UNITED24. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1000 кг на расстояние до 600 км.

Чем оборудован вертолет Ми-2 АМ-1

На борту вертолета – оборудование для первой медицинской помощи во время эвакуации. Вертолет модернизировало украинское производство. Ми-2 имеет двигатель повышенной мощности, современные мониторы и навигационное оборудование Garmin, обновленную кабину и систему мониторинга полета. Все это позволило уменьшить вес вертолета на 400 кг.