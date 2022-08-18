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Украинским военным передали медицинский вертолет: куплен на средства платформы UNITED24

Фото: медицинский вертолет Ми-2 передали украинским военным (t.me/zedigital)
Автор: Константин Широкун

Украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1. Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24. К сбору средств присоединились люди из 110 стран мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства цифровой трансформации Украины.

Ми-2 — первый вертолет, который куплен на средства, собранные инициативой UNITED24. Он способен перевозить двух тяжелораненых и трех врачей или грузы весом до 1000 кг на расстояние до 600 км.

Чем оборудован вертолет Ми-2 АМ-1

На борту вертолета – оборудование для первой медицинской помощи во время эвакуации. Вертолет модернизировало украинское производство. Ми-2 имеет двигатель повышенной мощности, современные мониторы и навигационное оборудование Garmin, обновленную кабину и систему мониторинга полета. Все это позволило уменьшить вес вертолета на 400 кг.

Ранее сообщалось, что Воздушные силы Украины получили четыре вертолета от Латвии. Машины вскоре войдут в авиационный парк ВСУ.

Также мы писали, что США передали Украине многоцелевые вертолеты Ми-17. Они могут использоваться для десантирования, а также выполнения боевых и специальных задач.

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