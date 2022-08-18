Українським військовим передали медичний вертоліт: куплений на кошти платформи UNITED24

Українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24. До збору коштів долучилися люди зі 110 країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.
Мі-2-перший вертоліт, який куплений на кошти, зібрані ініціативою UNITED24. Він здатний перевозити двох тяжкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км.
На борту вертольота – обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Вертоліт модернізувало українське виробництво. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори і навігаційне обладнання Garmin, оновлену кабіну і систему моніторингу польоту. Все це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг.
Раніше повідомлялося, що Повітряні Сили України отримали чотири вертольоти від Латвії. Машини незабаром увійдуть в авіаційний парк ЗСУ.
Також ми писали, що США передали Україні багатоцільові вертольоти Мі-17. Вони можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових і спеціальних завдань.
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