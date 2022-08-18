RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українським військовим передали медичний вертоліт: куплений на кошти платформи UNITED24

Фото: медичний вертоліт Мі-2 передали українським військовим (t.me/zedigital)
Автор: Константин Широкун

Українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24. До збору коштів долучилися люди зі 110 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мі-2-перший вертоліт, який куплений на кошти, зібрані ініціативою UNITED24. Він здатний перевозити двох тяжкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км.

Чим обладнаний вертоліт Мі-2 АМ-1

На борту вертольота – обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Вертоліт модернізувало українське виробництво. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори і навігаційне обладнання Garmin, оновлену кабіну і систему моніторингу польоту. Все це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг.

Раніше повідомлялося, що Повітряні Сили України отримали чотири вертольоти від Латвії. Машини незабаром увійдуть в авіаційний парк ЗСУ.

Також ми писали, що США передали Україні багатоцільові вертольоти Мі-17. Вони можуть використовуватися для десантування, а також виконання бойових і спеціальних завдань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніЗбройні сили УкраїниUNITED24