Українським військовим передали медичний вертоліт: куплений на кошти платформи UNITED24

Українським військовим передали медичний вертоліт Мі-2 АМ-1. Повітряне судно придбали завдяки пожертвам через фандрайзингову платформу UNITED24. До збору коштів долучилися люди зі 110 країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації України.

Мі-2-перший вертоліт, який куплений на кошти, зібрані ініціативою UNITED24. Він здатний перевозити двох тяжкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км.

Чим обладнаний вертоліт Мі-2 АМ-1

На борту вертольота – обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Вертоліт модернізувало українське виробництво. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори і навігаційне обладнання Garmin, оновлену кабіну і систему моніторингу польоту. Все це дозволило зменшити вагу вертольота на 400 кг.