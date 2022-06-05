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США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17

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Воскресенье 05 июня 2022 15:13
США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17 Фото: в США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17 (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

США готовятся передать Украине вертолеты Ми-17. Их уже загружают на одной из баз Военно-воздушных сил США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Хороши птички", - написал Ермак.

Отметим, что Ми-17 являются многоцелевыми военнотранспортными вертолетами, которые могут использоваться для десантирования, а также выполнения боевых и специальных задач. Этот вертолет является одним из самых массовых в истории авиации.

Ранее мы сообщали, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, он будет включать вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS.

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