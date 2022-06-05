США готовят к отправке в Украину вертолеты Ми-17
США готовятся передать Украине вертолеты Ми-17. Их уже загружают на одной из баз Военно-воздушных сил США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.
"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Хороши птички", - написал Ермак.
Отметим, что Ми-17 являются многоцелевыми военнотранспортными вертолетами, которые могут использоваться для десантирования, а также выполнения боевых и специальных задач. Этот вертолет является одним из самых массовых в истории авиации.
Ранее мы сообщали, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, он будет включать вертолеты Ми-17, ракеты Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS.
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