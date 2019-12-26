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СБУ задержала группировку, которая незаконно продавала оружие в санкционные страны

Новости » Происшествия     26.12.2019 - 15:45
СБУ задержала группировку, которая незаконно продавала оружие в санкционные страны
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Группировка пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, которая обеспечивала в Украине финансирование операций по приобретению военных комплектующих для реализации в санкционные страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным контрразведки, группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в Иран, что противоречит резолюции ООН № 2231 от 20.07.2015.

"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга", - говорится в сообщении.

Во время обысков силовики изъяли деньги в сумме почти 600 тысяч долларов и 235 тысяч евро. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее СБУ разоблачила чиновника, который организовал схему получения "откатов" во время выполнения договоров поставок газа для объектов Минобороны в Хмельницком. Взамен он обещал не создавать препятствия, а также давал "гарантии" победы в тендерах на 2020 год.

Еще ранее Госбюро расследований разоблачило руководство "Артемсоль" на взятке в 800 тысяч гривен. В коррупционной схеме также участвовали сотрудники СБУ.

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