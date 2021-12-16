Украинским шахтерам погасят долги по зарплатам: направят 2,4 млрд гривен

Верховная рада поддержала изменения в государственный бюджет на 2021 год, которые касаются погашения задолженностей по зарплатам работникам государственных шахт. Соответствующий законопроект №5891-1 поддержали 311 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внеочередное пленарное заседание.
Данный законопроект предусматривает, что на погашение задолженности и выплату текущей заработной платы работникам государственных шахт направят 2,4 млрд гривен. Возможность появилась за счет выполнения плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.
Напомним, летом Кабинет министров обязал государственные шахты погасить долги по заработным платам выручкой от реализации угля.