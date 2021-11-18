UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинским пограничникам разрешили применять оружие и боевую технику

Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5232 о Государственной пограничной службе Украины. За соответствующее решение проголосовали 271 народный депутат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Закон предоставляет полномочия работникам Государственной пограничной службы применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных ЗУ "О Национальной полиции" и воинскими уставами ВСУ (таких, как угроза жизни или здоровью сотрудника, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц и т.д.).

Кроме того, законом военнослужащим, а также работникам ГПСУ:

  • позволяют осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный досмотр задержанных и осматривать и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей;
  • устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившим или совершающим правонарушения;
  • определяются особенности применения той или иной меры или средства принуждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаВерховная рада