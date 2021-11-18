Українським прикордонникам дозволили застосовувати зброю та бойову техніку

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5232 про Державну прикордонну службу України. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Закон надає повноваження працівникам Державної прикордонної служби застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у порядку і випадках, передбачених ЗУ "Про Національну поліцію" та військовими статутами ЗСУ (таких, як загроза життю чи здоров'ю співробітника, захисту людей від нападу, звільнення заручників чи незаконно позбавлених волі осіб тощо).

Крім того, законом військовослужбовцям, а також працівникам ДПСУ: