ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинским патрульным разрешили носить шевроны с "хищником" во время войны

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 09:55
Украинским патрульным разрешили носить шевроны с "хищником" во время войны Фото: новые шевроны с "хищником" для патрульных (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинским патрульным полицейским разрешили обновить униформу и временно, до окончания войны и до победы, носить шевроны с изображением "хищника" из знаменитого фильма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

Такие шевроны носить сможет личный состав патрульной полиции уже с понедельника, 7 марта.

"Отныне начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков (позывной Маршал) на время войны разрешил личному составу патрульной полиции носить такие шевроны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие шевроны "копы" смогут получить у своих командиров.

Сам Жуков на своей странице в Facebook объяснил инициативу и символизмом в плане обороны от оккупантов - как "хищники" против "чужих" из киношной франшизы - так и внешним видом в условиях войны: "все должно быть по-боевому, даже шевроны".

Ранее глава патрульной полиции Украины рассказал, что на границе задержали десантника из Беларуси, который перешел на украинскую сторону, потому что не хочет воевать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать