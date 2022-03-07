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Українським патрульним дозволили носити шеврони з "хижаком" під час війни

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Понеділок 07 березня 2022 09:55
Українським патрульним дозволили носити шеврони з "хижаком" під час війни Фото: нові шеврони з "хижаком" для патрульних (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українським патрульним поліцейським дозволили оновити уніформу і тимчасово, до закінчення війни та до перемоги, носити шеврони із зображенням "хижака" зі знаменитого фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

Такі шеврони носити зможе особовий склад патрульної поліції вже з понеділка, 7 березня.

"Віднині начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков (позивний Маршал) на час війни дозволив особовому складу патрульної поліції носити такі шеврони", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідні шеврони "копи" зможуть отримати у своїх командирів.

Сам Жуков на своїй сторінці в Facebook пояснив ініціативу і символізмом в плані оборони від окупантів - як "хижаки" проти "чужих" з кіношної франшизи - так і зовнішнім виглядом в умовах війни: "все має бути по-бойовому, навіть шеврони".

Раніше глава патрульної поліції України розповів, що на кордоні затримали десантника з Білорусі, який перейшов на українську сторону, бо не хоче воювати.

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