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Украинским паралимпийцам выплатили более 90 млн гривен

НовостиСпорт    20.03.2018 - 19:44
Фото: украинские паралимпийцы (facebook.com/NationalSports)
Фото: украинские паралимпийцы (facebook.com/NationalSports)

Средства были перечислены спортсменам на карточки

Украинским чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 выплатили государственные награды на общую сумму более 90 миллионов гривен. Об этом сообщает прес-служба Кабинета министров Украины.

Средства были перечислены спортсменам на карты после возвращения в Украину.

Государственная награда за достижения украинских спортсменов на Паралимпийских играх составляет:

  • за I место - 125 тыс. долл. США
  • за II место - 80 тыс. долл. США
  • за III место - 55 тыс. долл. США, в гривнах по курсу НБУ.

"Впервые наши паралимпийцы получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Это стало возможным благодаря инициированному Минспорта и НКСИУ (Национальный комитет спорта инвалидов Украины, - ред.) решению правительства, которое поддержал премьер-министр Владимир Гройсман. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018 г.", - подчеркнул Игорь Жданов.

Напомним, XII зимние Паралимпийские игры завершились 18 марта 2018 года в южнокорейском городе Пхьончхан. Украинская сборная на Паралимпиаде вошла в 10-ку лучших медального зачета.

Наши спортсмены завоевали 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), заняли 6 место в общем рейтинге Игр и 4 место по общему количеству медалей. Этот результат является лучшим для украинской сборной за последние 10 лет.

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Темы: Паралимпиада 2018    Теги: спортсмены, Вознаграждение, паралимпийцы
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