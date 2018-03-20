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Українським паралімпійцям виплатили понад 90 млн гривень

НовиниСпорт    20.03.2018 - 19:44
Фото: українські паралімпійці (facebook.com/NationalSports)
Фото: українські паралімпійці (facebook.com/NationalSports)

Кошти були перераховані спортсменам на картки

Українським чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 виплачено державні винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Кошти були перераховані спортсменам на картки після повернення в Україну.

Державна винагорода за здобутки українських спортсменів на Паралімпійських іграх становить:

  • за І місце - 125 тис. дол. США 
  • за ІІ місце - 80 тис. дол. США 
  • за ІІІ місце - 55 тис. дол. США, у гривнях по курсу НБУ.

"Вперше наші паралімпійці отримали за свої перемоги такі ж винагороди, як і олімпійці. Це стало можливим завдяки ініційованому Мінмолодьспорту та НКСІУ (Національний комітет спорту інвалідів України, - ред.) рішенню уряду, яке підтримав прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Призові збільшувалися поетапно, поки не вирівнялися в 2018 р.", - підкреслив  Ігор Жданов.

Нагадаємо, XII зимові Паралімпійські ігри завершилися 18 березня 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан. Українська збірна на Паралімпіаді увійшла до 10-ки кращих медального заліку.

Наші спортсмени здобули 22 нагороди (7 золотих, 7 срібних, 8 бронзових), зайняли 6 місце в загальному рейтингу Ігор і 4 місце за загальною кількістю медалей. Цей результат є найкращим для української збірної за останні 10 років.

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Темы: Паралімпіада 2018    Теги: спортсмены, Вознаграждение, паралимпийцы
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