Украинским морякам грозит до 6 лет колонии, - адвокат

Следствие Федеральной службы безопасности Российской Федерации начало объявлять обвинения в окончательной редакции военнопленным украинским морякам, захваченных Россией в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива. Об этом заявил адвокат Айдер Азаматов, передают "Крым.Реалии".

Как сообщил адвокат, следствие уже ознакомило защиту с результатами назначенной ранее экспертизы.

"Следствие ознакомило нас с результатами назначенной ранее экспертизы, а также предъявило обвинение в окончательной редакции - это ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение государственной границы России)", - сказал Азаматов.

По его словам, украинский моряк Юрий Будзыло заявил, что "обвинение абсурдное и свою вину он не признает".

"Будзыло напомнил следствию, что он военнопленный, и требует, чтобы к нему и другим морякам применялись положения Третьей Женевской конвенции. Также он отметил, что сегодня последний день, когда Россия должна выполнить решение Международного трибунала по морскому праву", - заявил адвокат.

Второй адвокат по делу украинских моряков Николай Полозов сообщил, что до 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам. Пока успели предьявить только трем - Евгению Семидоцкому, Богдану Небылице и Юрию Будзыло.

После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Ранее РБК-Украина сообщало, что захваченные Россией украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" исчезли из акватории стоянки судов "Генмол" в оккупированной Керчи. Пока неизвестно где находятся захваченные украинские судна.

Кроме того, Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера "Никополь" и "Бердянск", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.