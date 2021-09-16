Украинским гражданам с паспортами РФ необходимо ограничить избирательные права, - Дунда

"Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными", - сказал депутат.

Дунда отметил, что в законопроекте о легализации двойного гражданства поданным им с коллегами на рассмотрение Верховной раде, уже содержится подобная норма.

"Мы с коллегами предлагаем на время оккупации ограничить избирательное право украинских граждан, которые дополнительно имеют гражданство страны-агрессора", - сказал он.

Он также отметил, что в международной практике уже были подобные случаи и привел в пример Латвию, которая в 90-х на уровне закона запретила лицам, принимавшим участие в деятельности Коммунистической партии после 1991, избираться в органы власти.

"Европейский Суд встал на защиту латвийской государственности, отметив в заключении, что решение приемлемо в Латвии с учетом историко-политического контекста", - напомнил депутат из "Слуги народа".

Депутат подытожил, что около 4 млн украинских граждан имеют гражданства других государств, из них около 2 млн имеют паспорта страны-агрессора.

Дунда надеется, что легализировать двойное гражданство получится уже в ближайшее время, с учетом того что и президент Владимир Зеленский, и премьер Денис Шмыгаль поддерживают эту инициативу.