Українським громадянам з паспортами РФ необхідно обмежити виборчі права, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно, на час окупації Росією Криму і частини Донбасу, обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на коментар нардепа в ефірі Апостроф TV.
"Поки ми знаходимося в стані гібридної війни з РФ, вони тимчасово позбавляються права обіймати посади, обирати і бути обраними", - сказав депутат.
Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства поданим ним з колегами на розгляд Верховній раді, вже міститься подібна норма.
"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", - сказав він.
Він також зазначив, що в міжнародній практиці вже були подібні випадки і привів у приклад Латвію, яка в 90-х на рівні закону заборонила особам, які брали участь у діяльності Комуністичної партії після 1991, обиратися в органи влади.
"Європейський Суд став на захист Латвійської державності, зазначивши у висновку, що рішення прийнятне в Латвії з урахуванням історико-політичного контексту", - нагадав депутат з "Слуги народу".
Депутат підсумував, що близько 4 млн українських громадян мають громадянства інших держав, з них близько 2 млн мають паспорти країни-агресора.
Дунда сподівається, що легалізувати подвійне громадянство вийде вже найближчим часом, з урахуванням того що і президент Володимир Зеленський, і прем'єр Денис Шмигаль підтримують цю ініціативу.
Як повідомлялося, наприкінці січня депутати фракції " Слуга народу "Олег Дунда, Олександр Аліксійчук, Дмитро Микиша зареєстрували законопроект №4640 "Про внесення змін до деяких законів України щодо правового забезпечення наявності іноземного громадянства (підданства) у громадян України".
Шмигаль виступає за введення подвійного громадянства, але не з країною-агресором - Росією.
До цього, у своєму виступі в Стенфорді Зеленський заявив, що виступає за прийняття законодавства про подвійне громадянство в Україні, проте зазначив, що через зовнішню агресію Росії, підхід до цього питання не може бути універсальним.