Зеленский объяснил, почему Украина не может ввести двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему страна не может ввести двойное гражданство. Это из-за принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях.

Сам президент выступает за двойное гражданство, а украинские парламентарии рассматривают этот вопрос.

"Но очень важно здесь - действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что есть сложности. Относительно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете правду, что есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса", - заявил Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета.

По его словам, около 600 тысяч российских паспортов розданы на украинских территориях, которые сейчас оккупированы.

Зеленский отметил, что в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать, сделав его приоритетным.