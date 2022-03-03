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У украинских защитников под Киевом появился необычный Байрактар: подробности

Автор: Наталия Гурковская

В кинологическом центре полиции в Киевской области появился щенок, способный предугадывать атаки врага. Его назвали Байрактар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Нацполиции в Facebook.

"Щенок немецкой овчарки родился в Кинологическом центре за несколько месяцев до начала войны. Он стал самым настоящим талисманом правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, малыш чувствует начало приближения врага и начинает лаять за несколько минут до того, как раздаются взрывы.

"Грозный щенок не умолкает до тех пор, пока не завершится бой, поддерживая полицейских и военных в противостоянии агрессору. Так же громко радуется Байрактар ​​и достижениям наших защитников", - говорят правоохранители.

В Нацполиции шутят, что вклад Байрактара - в каждой победе защитников Ирпеня.

Как сообщалось, РБК-Украина собрало все оперативные новости о событиях в Украине в отдельную онлайн-трансляцию.

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