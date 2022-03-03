В українських захисників під Києвом з'явився незвичайний Байрактар: подробиці

"Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прес-службі, малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

"Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - кажуть правоохоронці.

В Нацполіції жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі оборонців Ірпеня.