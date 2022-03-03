RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В українських захисників під Києвом з'явився незвичайний Байрактар: подробиці

Автор: Наталія Гурковська

У кінологічному центрі поліції в Київській області з'явилося цуценя, здатне передбачати атаки ворога. Його назвали Байрактар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис прес-служби Нацполіції у Facebook.

"Цуценя німецької вівчарки народилося у Кінологічному центрі за кілька місяців до початку війни. Воно стало справжнісіньким талісманом правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в прес-службі, малий відчуває початок наближення ворога і здіймає гвалт за кілька хвилин до того, як починають лунати вибухи.

"Грізне цуценя не замовкає доти, доки не завершиться бій, підтримуючи поліцейських та військових у протистоянні агресору. Так само гучно радіє Байрактар і здобуткам наших захисників", - кажуть правоохоронці.

В Нацполіції жартують, що внесок Байрактара є у кожній перемозі оборонців Ірпеня.

Як повідомлялось, РБК-Україна собрало всі оперативні новини про події в Україні читайте в окрему онлайн-трансляцію.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні