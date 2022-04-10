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Украинских военных в Литве будут учить пользоваться западной техникой

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Вильнюс, Воскресенье 10 апреля 2022 20:24
Украинских военных в Литве будут учить пользоваться западной техникой Фото: украинские военные пройдут обучение в Литве (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Литва в ближайшее время организует обучение украинских военных. Они будут тренироваться пользоваться западной техникой и оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"В ближайшее время организуем военные учения для украинских военных здесь, в Литве", - цитирует издание командующего Литовской армией Валдемараса Рупшиса.

По его словам, литовские специалисты будут обучать украинских военных пользоваться западной техникой, оборудованием и оружием. Рупшис добавил, что инструкторы готов поделиться всеми знаниями, которые нужны для управления операциями в Украине.

Напомним, США пообещали предоставить Украине больше оружия, необходимого для противостояния в войне с Россией.

Отметим, ранее сообщалось о планах Словакии продать гаубицы Украине.

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