Українських військових у Литві навчатимуть користуватися західною технікою

Литва найближчим часом організовує навчання українських військових. Вони будуть тренуватися користуватися західною технікою і зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За його словами, литовські фахівці навчатимуть українських військових користуватися західною технікою, обладнанням і зброєю. Рупшис додав, що інструктори готовий поділитися всіма знаннями, які потрібні для управління операціями в Україні.

"Найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві", - цитує видання командувача литовською армією Валдемараса Рупшіса.

Нагадавши, США пообіцяли надати Україні більше зброї, необхідного для протистояння у війні з Росією.

Зазначимо, раніше повідомлялося про плани Словаччини продати гаубиці Україні.

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