Українських військових у Литві навчатимуть користуватися західною технікою
Литва найближчим часом організовує навчання українських військових. Вони будуть тренуватися користуватися західною технікою і зброєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Найближчим часом організуємо військові навчання для українських військових тут, у Литві", - цитує видання командувача литовською армією Валдемараса Рупшіса.
За його словами, литовські фахівці навчатимуть українських військових користуватися західною технікою, обладнанням і зброєю. Рупшис додав, що інструктори готовий поділитися всіма знаннями, які потрібні для управління операціями в Україні.
Нагадавши, США пообіцяли надати Україні більше зброї, необхідного для протистояння у війні з Росією.
Зазначимо, раніше повідомлялося про плани Словаччини продати гаубиці Україні.
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