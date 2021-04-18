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Украинских туристов предупредили о еще одном коронавирусе на Ближнем Востоке

Автор: Дмитрий Левицкий

Центр общественного здоровья Минздрава Украины предупредил украинских туристов о циркуляции в странах Ближнего Востока коронавируса МЕRS-CoV. Этот вирус вызывает ближневосточный респираторный синдром.

Об этом говорится в сообщении на сайте ЦОЗ.

Всемирная организация здравоохранения в период с 1 января до 11 марта 2021 зафиксировала в Саудовской Аравии 7 новых случаев МЕRS-CoV, три из них - летальные. До этого случаи коронавируса фиксировали в Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

Заразиться этим коронавирусом можно в результате прямого или не прямого контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, только в пределах семьи.

Течение болезни может быть бессимптомным, но может и сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями: высокой температурой, кашлем и одышкой, часто диагностируют пневмонию.

Чтобы предотвратить заражение МЕRS-CoV, украинским туристам рекомендуют:

  • избегать близкого контакта с верблюдами и другими животными;
  • избегать употребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса без надлежащей обработки;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей;
  • регулярно мыть руки после касания животных и избегать контакта с больными животными.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще более 10 тысяч случаев COVID-19.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинытуристыБлижний востокКоронавирус
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