Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході

Центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.
Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії 7 нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.
Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.
Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.
Щоб запобігти зараженню МЕRS-CoV, українським туристам рекомендують:
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч випадків COVID-19.