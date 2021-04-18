Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході

Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії 7 нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.

Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.

Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.

Щоб запобігти зараженню МЕRS-CoV, українським туристам рекомендують: