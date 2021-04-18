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Українських туристів попередили про ще один коронавірус на Близькому Сході

Автор: Дмитро Левицький

Центр громадського здоров'я МОЗ України попередив українських туристів про циркуляцію в країнах Близького Сходу коронавірусу МЕRS-CoV. Цей вірус викликає близькосхідний респіраторний синдром.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦГЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я у період з 1 січня до 11 березня 2021 зафіксувала в Саудівській Аравії 7 нових випадків МЕRS-CoV, три з них - летальні. До цього випадки коронавірусу фіксували в Омані, Катарі, Ірані, Йорданії, Кувейті, Ємені, Об'єднаних Арабських Еміратах.

Заразитися цим коронавірусом можна внаслідок прямого або не прямого контакту з верблюдами. Від людини до людини вірус передається, в основному, тільки в межах родини.

Перебіг хвороби може бути безсимптомним, але може й супроводжуватися важкими клінічними проявами: високою температурою, кашлем та задишкою, часто діагностують пневмонію.

Щоб запобігти зараженню МЕRS-CoV, українським туристам рекомендують:

  • уникати близького контакту з верблюдами та іншими тваринами;
  • уникати споживання сирого верблюжого молока чи вживання м'яса без належної обробки;
  • утриматися від відвідування місць масового скупчення людей;
  • регулярно мити руки після торкання тварин та уникати контакту з хворими тваринами.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували ще понад 10 тисяч випадків COVID-19.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитуристыБлижний востокКоронавірус
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