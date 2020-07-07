Украинских туристов в Афинах не будут депортировать из Греции

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)

Туристы смогут вернуться в Украину уже сегодня

Украинские туристы, застрявшие в аэропорту Афин, не будут депортированы из Греции. Так, 12 туристов вернутся в Украину во вторник, 7 июля.

Об этом во время брифинга сообщил Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 12 украинцев, которые находились в зоне удержания в аэропорту в Афинах, смогут вернуться в Украину 7 июля. Авиакомпания Ryinair выполнит два рейса с вылетом в 17:10 и 21:55.

"Посольство в Греции активно работает с органами власти для того, чтобы нашим гражданам не поставили в паспорт (пометку о депортации, - ред.)... чтобы предотвратить осложнение их жизни и сохранить им возможность дальнейших поездок в ЕС. По состоянию на сейчас договорились, что депортацию они не получат. Консулы будут контролировать, чтобы именно так это и произошло", - сказал глава МИД.

Отметим, 17 украинцев с туристической целью прилетели в Афины из Киева на рейсах Ryanair и Wizz Air. Однако их не выпустили из аэропорта из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.

Ранее РБК-Украина писало, что возвращение украинцев запланировано на 6 и 7 июля.

Напомним, в страны Европейского союза могут попасть украинцы 8 категорий.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Светлевская