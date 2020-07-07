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Українських туристів в Афінах не будуть депортувати з Греції

Новини » Політика     07.07.2020 - 11:10
Українських туристів в Афінах не будуть депортувати з Греції
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)

Туристи зможуть повернутися в Україну уже сьогодні

Українські туристи, які застрягли в аеропорту Афін, не будуть депортовані з Греції. Так, 12 туристів повернуться в Україну у вівторок, 7 липня.

Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 12 українців, які перебували в зоні утримання в аеропорту в Афінах, зможуть повернутись в Україну 7 липня. Авіакомпанія Ryinair виконає два рейси з вилітом о 17:10 та 21:55.

"Посольство в Греції активно працює з органами влади для того, щоб нашим громадянам не поставили в паспорт (помітку про депортацію, - ред.)... щоб запобігти ускладненню їх життя і зберегти їм можливість подальших подорожей до ЄС. Станом на зараз домовлено, що депортацію вони не отримають. Консули контролюватимуть, щоб саме так це і відбулось", - сказав очільник МЗС.

Відзначимо, 17 українців з туристичною метою прилетіли в Афіни з Києва на рейсах Ryanair і Wizz Air. Однак їх не випустили з аеропорту через заборону на в'їзд до ЄС громадян третіх країн.

Раніше РБК-Україна писало, що повернення українців заплановане на 6 і 7 липня.

Нагадаємо, в країни Європейського союзу можуть потрапити українці 8 категорій.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України ГреціяДмитро Кулебадепортациятуристы
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